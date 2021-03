Speciale infrastrutture: Lombardia, Cecchetti e Ghilardi (Lega), da Regione altri 115 milioni ai Comuni per far ripartire l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla Regione Lombardia per aver stanziato con risorse proprie altri 115 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere alle risorse già stanziate nel 2020, destinati ai Comuni lombardi per investimenti pubblici per favorire la ripresa del tessuto economico sui territori, con particolare attenzione agli interventi su infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile e dissesto idrogeologico. Un aiuto importante per i Comuni lombardi che riceveranno 101 milioni, dopo il via libera della commissione regionale Bilancio, per investimenti pubblici: i nostri sindaci ben sapranno come utilizzare questi 24,5 milioni che arriveranno già nel 2021 e i successivi 76,5 milioni che arriveranno nel 2022. Grazie alla Giunta regionale e all'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, sono stati stanziati poi 14,4 milioni sempre per i Comuni per interventi di contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l'integrazione di impianti a fonte rinnovabile finalizzati alla decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore. Risorse vere, risorse immediate, risorse importanti per far ripartire l'economia reale dei nostri territori". Lo dichiarano in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, vice presidente regionale Anci Lombardia. (Com)