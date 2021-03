Tangenti: riuniti tutti filoni inchiesta 'Mensa dei poveri' in maxi udienza preliminare con oltre 100 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati riuniti tutti e quattro i filoni della maxi inchiesta "Mensa dei poveri" della Procura di Milano nell'udienza preliminare che vede imputate oltre 100 persone. La riunione è avvenuta oggi nell'udienza che si celebrata alla FieraMilanocity per garantire il distanziamento sociale tra le parti. Davanti al gup Natalia Imarisio sono comparsi i circa 70 indagati del primo troncone sul presunto giro di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti con al centro Nino Caianiello, il ras di Forza Italia a Varese ed ex coordinatore provinciale degli azzurri. Tra questi ci sono altri esponenti politici di FI, tra cui, il deputato Diego Sozzani, l'ex consigliere comunale a Milano, Pietro Tatarella e il consigliere regionale Fabio Altitonante. Nel secondo filone compaiono 34 indagati, tra cui, l'ex europarlamentare Lara Comi, l'ex presidente di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale, il patron della catena di supermercati Paolo Orrigoni e l'ex consigliere comunale di Gallarate Carmine Gorrasi. Gli ultimi due filoni vedono ancora presente Comi, in particolare per la presunta truffa al bilancio del Parlamento europeo, per i quali i pm Bonardi-Scudieri-Furno hanno fatto richiesta di rinvio giudizio che dovrà essere valutata in questa sede dal gup Imarisio. Da quanto si è saputo oggi sono state depositate alcune istanze di ammissione come parte civile, tra cui quelle del Comune di Milano, Amsa spa, Comune di Gallarate, Accam, l'Agenzie delle Entrate, Afol Metropolitana, Acqua Novara Vco. È stato infine stilato il calendario dei giorni in cui si terranno le prossime udienze: 26 aprile, in cui saranno affrontate le questioni preliminari, 11 giugno e 8-14-15 luglio. (Rem)