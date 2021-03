Covid: assessore Sport Roma, passaporto vaccinale in discussione potrebbe essere idea valida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passaporto vaccinale per assistere alle ultime partite del campionato italiano? "Quella del passaporto vaccinale è una questione già in discussione in ambito europeo. Siamo ancora in tempi ancora prematuri per parlare di un'applicazione pratica a breve in Italia. È una discussione in atto". Lo ha detto Daniele Frongia, assessore allo Sport, grandi eventi e politiche giovanili di Roma Capitale è stato intervistato nel programma "Gli Inascoltabili" su Nsl Radio. "Potrebbe essere un'idea valida - ha aggiunto - però abbiamo bisogno di un po' di tempo per realizzarla. A fine aprile avremo tutti le idee più chiare". (Com)