Brasile: covid, media giornaliera decessi raddoppia in un mese (3)

- Il Sistema sanitario nazionale (Sus) è al collasso in molte aree del paese. Secondo la Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz) istituzione per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute del Brasile "il paese sta attraversando il più grande crollo sanitario e ospedaliero della storia". Il monitoraggio diffuso dalla Fiocruz evidenzia che in 24 stati e nel Distretto federale il tasso di occupazione dei posti letto nelle Unità di terapia intensiva (Icu) è pari o superiori all'80 per cento. In particolare, in 15 stati il tasso di occupazione delle terapie intensive è pari o superiore al 90 per cento. Tra le città capitali di stato, 25 hanno tassi di occupazione in terapia intensiva superiore all'80 per cento e ben 19 hanno un tasso superiore al 90 per cento. (segue) (Brb)