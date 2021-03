Brasile: covid, media giornaliera decessi raddoppia in un mese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana ha dunque sollecitato il Brasile a rafforzare le misure per salvaguardare i diritti alla vita, all'integrità fisica e alla salute della popolazione colpita, in particolare, adottando misure di salute pubblica più ampie, con forniture mediche adeguate, materiali e servizi per l'assistenza medica delle persone che necessitano di cure contro il Covid-19, nonché garantendo i diritti del lavoro e la bio-sicurezza degli operatori sanitari. Parallelamente si invita il governo ad adottare misure urgenti e decisive per la prevenzione e il contenimento della pandemia, sulla base delle prove scientifiche disponibili e in conformità con le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali specializzate, oltre a promuovere campagne di orientamento pubblico su misure scientificamente provate per mitigare i rischi e rafforzare le azioni di trasparenza e accesso alle informazioni pubbliche sulla pandemia e le misure per contenerla. (segue) (Brb)