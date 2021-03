Turchia-Iran: crisi in Siria e Iraq al centro incontro a Istanbul tra ministri Zarif e Cavusuglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif è giunto oggi in visita nella città turca di Istanbul dove ha incontrato l’omologo Mevlut Cavusoglu con l’obiettivo di superare le recenti tensioni tra i due Paesi scatenate dalle critiche di Teheran alla presenza dei militari turchi in Iraq. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca “Anadolu” all’incontro tra Zarif e Cavusoglu era presente anche il responsabile dell’intelligence turca, Hakan Fidan. Al termine della visita, Zarif dovrebbe incontrare anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La crisi in Siria è stato un altro degli argomenti al centro dei colloqui tra Zarif e Cavusoglu. (segue) (Tua)