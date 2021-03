Turchia-Iran: crisi in Siria e Iraq al centro incontro a Istanbul tra ministri Zarif e Cavusuglu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia e Iran, che si trovano su fronti opposti in molteplici crisi regionali, inclusa la Siria, si sono scambiati reciproche accuse lo scorso febbraio tramite i propri ambasciatori in merito alle operazioni militari di Ankara contro i militanti curdi in Iraq. La Turchia ha accusato i militanti curdi di aver ucciso 12 cittadini turchi e un iracheno che stavano tenuti in ostaggio nel nord dell'Iraq. I militanti curdi hanno riferito che i 13 prigionieri sarebbero deceduti a seguito di un raid condotto dalle Forze armate turche per liberare gli ostaggi. L'incidente ha spinto l'inviato iraniano a Baghdad, Iraj Masjedi, ad avvertire che le forze turche non dovrebbero "rappresentare una minaccia o violare il suolo iracheno", dove l'influenza dell'Iran è forte. A seguito delle dichiarazioni, la Turchia ha convocato l’ambasciatore iraniano per chiarimenti a cui è seguita un’analoga mossa da parte iraniana. Zarif ha visitato Istanbul per l'ultima volta il 29 gennaio, quando la Turchia ha esortato gli Stati Uniti a rientrare nell'accordo sul nucleare iraniano. (Tua)