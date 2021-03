Stadio Roma: assessore Sport, sindaca pronta ad individuare nuova area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo stadio della As Roma? "Mi concentrerei sul presente e parlo come esponente della Giunta che non si occupa di questo dossier. Quello che dicono Raggi e l'assessore Montuori mi sembra molto chiaro: c'è stato un evidente cambio di rotta da parte della nuova proprietà dell'As Roma che ha avanzato prima informalmente e poi formalmente con una lettera questa intenzione". Lo ha detto Daniele Frongia, assessore allo Sport, grandi eventi e politiche giovanili di Roma Capitale intervistato nel programma "Gli Inascoltabili" su Nsl Radio. "La lettera è molto chiara. Nel momento in cui l'amministrazione sta lavorando a un provvedimento o più provvedimenti per realizzare lo stadio - ha aggiunto - se la società cambia idea per lo meno sul luogo questo apre un nuovo scenario. La sindaca ha detto di essere pronta a individuare congiuntamente con la società un nuovo luogo e un nuovo progetto. Tutti quanti abbiamo letto tantissimi posti alternativi ma questo non è oggetto di discussione con me. Io sto lavorando sul Flaminio andando nella direzione dell'unico progetto che ci è arrivato, quello della Roma nuoto insieme ad una compagnia di grandi aziende e gli uffici stanno lavorando su questa proposta che è l'unica pervenuta al momento". (Com)