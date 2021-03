Spagna: vicepremier Iglesias, ministra Diaz può essere la prossima premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In politica bisogna sapere qual è la posizione più utile e la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, può essere la prossima premier della Spagna. Lo ha affermato in un'intervista televisiva a "Tve" il leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, che nei giorni scorsi ha annunciato le dimissioni dalla carica di vicepremier e ministro dei Diritti Sociali e dell'Agenda 2030 per candidarsi alla presidenza della Comunità di Madrid. "Pensavo che sarei stato nel governo per tutta la legislatura. Ma l'estrema destra può entrare in un governo importante a Madrid", ha spiegato Iglesias. Nel commentare le parole della candidata del Partito popolare (Pp), presidente regionale uscente, secondo la quale la carriera politica del leader di Unidas Podemos sarebbe al capolinea, Iglesias le ha raccomandato di essere "prudente" ed ha aggiunto che ora lo scenario politico "è cambiato completamente, tutto è possibile". In merito alla nuova legge sugli affitti all'interno del governo che sta generando forti tensioni tra il Partito socialista operaio (Psoe) del premier Sanchez e la sua formazione, Iglesias si è detto convinto che "si raggiungerà un accordo perché è stato firmato", ricordando che la Costituzione spagnola riconosce il diritto alla casa. "Il Psoe non può permettersi di portare avanti una legge che favorisce i grandi proprietari con l'appoggio del Partito popolare", ha rimarcato Iglesias.(Spm)