Speciale energia: Enel, utile netto ordinario in crescita del 9 per cento nel 2020

- Nel 2020 Enel ha conseguito un risultato netto ordinario del gruppo pari a 5.197 milioni di euro, in aumento del 9 per cento rispetto ai 4.767 milioni di euro nel 2019. “La variazione – spiega Enel – riflette il miglioramento dei risultati operativi ordinari comprensivi dei minori ammortamenti del periodo, l’efficiente gestione finanziaria che ha comportato un decremento degli oneri finanziari e le minori interessenze di terzi”. Il risultato netto del gruppo è stato pari a 2.610 milioni di euro, in crescita del 20,1 per cento a 2.174 milioni di euro nel 2019, soprattutto per i maggiori adeguamenti di valore effettuati nel 2019, per il miglioramento della gestione finanziaria e per le minori interessenze di terzi. I ricavi sono stati invece pari a 64.985 milioni di euro (80.327 milioni di euro nel 2019, -19,1 per cento). “La variazione – spiega una nota – è principalmente attribuibile ai mercati finali per effetto delle minori quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna, sostanzialmente a causa dell’impatto della pandemia da Covid-19, alle attività di generazione termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina”. L’Ebitda è stata pari a 16.816 milioni di euro, in calo del 5 per cento rispetto ai 17.704 milioni di euro nel 2019. (Rin)