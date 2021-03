Speciale energia: segretario di Stato Usa, il Nord Stream 2 è un cattivo affare per l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 è “un cattivo affare” per la Germania, per l’Ucraina e per gli alleati e partner degli Stati Uniti in Europa centrale e orientale. Lo afferma in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Il dipartimento di Stato – fa sapere il capo della diplomazia di Washington – sta monitorando gli sforzi per il completamento della condotta e sta valutando le informazioni riguardanti le entità che sembrano essere coinvolte”. “Come diverse amministrazioni statunitensi hanno chiarito, il gasdotto è un progetto geopolitico russo teso a dividere l’Europa e a indebolirne la sicurezza energetica. Le sanzioni approvate dal Congresso nel 2019 ed estese nel 2020 godono di un significativo sostegno da parte di una maggioranza bipartisan al Congresso. L’amministrazione Biden è impegnata ad attenervisi”, si legge nella nota. Il dipartimento di Stato torna infine ad avvertire che “tutte le entità coinvolte nel progetto Nord Stream 2 rischiano di essere oggetto delle sanzioni Usa e dovrebbero immediatamente smettere di lavorare sulla condotta”. (Nys)