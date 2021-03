Speciale energia: Crippa (M5s), mancata partenza sconto automatico penalizza fasce deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo soddisfatti della risposta del governo alla nostra interpellanza sulla mancata attivazione del riconoscimento automatico del bonus energetico alle famiglie in difficoltà economica. Sono emersi ostacoli di natura giuridica e l'impossibilità di far comunicare tra loro le banche dati dello Stato: ci scontriamo con norme e regolamenti che non si parlano e a farne le spese sono i cittadini che faticano a pagare le bollette di energia elettrica e gas". Lo ha detto Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, a margine dell'interpellanza urgente discussa alla Camera. "Il mio auspicio è che nelle prossime ore la questione sia risolta e che il bonus si possa erogare – continua Crippa –, ma la norma che introduce l'accredito automatico è stata approvata da più di un anno: dunque è oggettivamente un problema se in un periodo così lungo gli organismi competenti non sono riusciti a predisporre il meccanismo di applicazione del bonus. Il M5s è da sempre attento alle questioni energetiche e alla tutela dei consumatori, quelli più vulnerabili in primis. Se dovesse emergere la necessità di un intervento normativo per sciogliere questo nodo noi ci siamo e siamo pronti a lavorarci in Parlamento, ma bisogna che i soggetti coinvolti chiariscano in fretta se è questa la via da percorrere. Più in generale, anche in sede di messa a punto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è fondamentale intervenire affinché la macchina burocratica in tutte le sue articolazioni sia messa in condizione di operare in maniera più celere ed efficiente e di evitare in futuro vicende analoghe a questa dei bonus energetici, che penalizza tanti cittadini e non fa di certo fare bella figura alle istituzioni". (com)