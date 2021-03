© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, la situazione ospedaliera sotto controllo e soli tre Comuni “a rischio” e peraltro già decretati in zona rossa dalla regione (La Maddalena, Bono e Sarroch), sarebbe incomprensibile chiedere ulteriori sacrifici a tutti i cittadini sardi". Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (com)