Grecia: ministro delle Finanze Staikouras, industria del turismo andrà meglio del 2020

- L'industria del turismo in Grecia avrà risultati migliori rispetto al 2021 grazie alle riaperture in vista dei prossimi mesi. Lo ha detto il ministro delle Finanze di Atene, Christos Staikouras, parlando all'emittente "Ert". "Nel 2020 abbiamo avuto entrate per 4 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi del 2019", ha dichiarato il ministro delle Finanze ellenico annunciando che nel 2021 queste cifre "potrebbero raddoppiare" raggiungendo gli 8 miliardi di euro. La Grecia punta molto sulla riapertura delle frontiere dell'Ue nelle prossime settimane per rilanciare il turismo. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha accolto con favore la proposta della Commissione europea di andare avanti con l'adozione di un certificato di vaccinazione digitale. "Questa è una decisione che faciliterà notevolmente la circolazione dei cittadini e contribuirà a promuovere il turismo e le economie che dipendono fortemente da esso", ha detto. (Gra)