Edilizia: Sut-Terzoni (M5s), confortante dato Istat su crescita costruzioni, è effetto superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle, Luca Sut e Patrizia Terzoni, affermano che "il +4,5 per cento di gennaio rispetto a dicembre 2020 stimato dall'Istat con l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, è una buona notizia per il settore e per il Paese. Il calo su base annua - continuano i due parlamentari in una nota - resta come pesante conseguenza della pandemia, ma è evidente che il segno più di gennaio non ci sarebbe stato senza l'effetto superbonus 110 per cento". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Il dato di oggi fa il paio con l'impennata dei cantieri aperti e il miliardo di euro di agevolazioni già attivate, a cui si aggiungono le tante nuove aziende nate già dalla scorsa estate e le stime sull'aumento dell'occupazione. Non resta che mettere la nostra misura in condizione di esplicare pienamente le sue potenzialità, da un lato prorogandola fino a fine 2023 ed estendendola al settore turistico-ricettivo e dall'altra sburocratizzando e dando ai Comuni - concludono Sut e Terzoni - la possibilità di accedere al fondo apposito per assumere nuovo personale in grado di rispondere alla grande mole di richieste". (Com)