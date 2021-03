Brasile: covid, medici lanciano allarme su esaurimento medicinali e kit per intubazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione brasiliana di medicina intensiva (Amib) ha lanciato l'allarme sulla mancanza di 'kit per l'intubazione' in varie aree del paese. In un'intervista alla "Cnn Brasil" la dottoressa Lara Kretzer, medico di terapia intensiva e coordinatrice della task force dell'Amib, ha riferito che l'eventuale esaurimento dei kit per intubazione renderebbe impossibile l'assistenza ai pazienti in condizioni più critiche ricoverate in terapia intensiva a causa di patologie legate al contagio da nuovo coronavirus. "Si tratta di una serie di farmaci che dobbiamo utilizzare ogni volta che il paziente deve essere intubato e adattato al ventilatore meccanico. Ciò include farmaci per controllare il dolore, sedare e rilassare i muscoli", ha spiegato Kretzer. "Questi farmaci sono importanti durante tutta la cura del paziente, cioè durante l'intubazione, ma anche dopo". Secondo "Cnn Brasil" le scorte di kit sono prossimi all'esaurimento in almeno dieci stati su 27. (segue) (Brb)