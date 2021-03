Covid: assessore Sport Roma, seri dubbi su Lazio Rt e Regione in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rt arriva con un ritardo fra i 7e i 14 giorni e quindi fa una fotografia un po' sbiadita che arriva dopo. Già da un anno propongo di trattare con maggiore i dati ufficiali avvalendosi degli statistici e del mondo statistico accademico anche nel Cts". Lo ha detto Daniele Frongia, assessore allo Sport, grandi eventi e politiche giovanili di Roma Capitale, intervistato nel programma "Gli Inascoltabili" su Nsl Radio. "Questo per arrivare a dei modelli più robusti e quindi a decisioni più coerenti con la realtà. Anche io come l'assessore D'Amato, come alcuni ricercatori e alcuni professori di statistica, ho dei seri dubbi sul Rt e sul colore rosso del Lazio", ha concluso. (Com)