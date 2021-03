Roma: Con Giorgia-Fd'I, stazione Palmiro Togliatti allarme sicurezza igienico-sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo due anni dallo sgombero del Febbraio 2019, i cittadini di Colli Aniene vivono di nuovo il disagio della presenza di un insediamento abusivo nella zona tra la Stazione FR2 Palmiro Togliatti, Via Collatina e Via del Flauto". Così, in una nota, Rachele Mussolini, consigliere comunale della Lista Civica "Con Giorgia" e vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali Fd'I, Francesco Castellani, presidente del Circolo di Fratelli d'Italia "Giacomo Boni", e Ida Paoletti, presidente del "Circolo di Fratelli d'Italia di Piazza Santa Maria Consiliatrice. "Gli abitanti del quartiere, stanchi e spazientiti dall'indifferenza con cui l'amministrazione guarda ai loro appelli, ci hanno segnalato nei giorni scorsi la presenza di un insediamento abusivo. Il loro è un timore comprensibile: oltre che per la loro sicurezza e le pessime condizioni igienico-sanitarie, queste persone hanno paura che si possano verificare di nuovo incendi dolosi capaci di sprigionare fumi tossici". (segue) (Com)