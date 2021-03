Roma: Con Giorgia-Fd'I, stazione Palmiro Togliatti allarme sicurezza igienico-sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata dunque subito presentata in Campidoglio un'interrogazione con cui si chiede alla sindaca cosa si aspetti per provvedere, e al più presto, alla rimozione delle strutture abusive e dei rifiuti, sperando che questa volta si pongano in essere soluzioni risolutive e non provvisorie, come purtroppo è accaduto due anni fa - aggiungono Mussolini, Rocca, Castellani e Paoletti -. Dopo quell'intervento, infatti, l'area è rimasta transennata per poco, ma poi abbandonata a se stessa, il che ha permesso in breve tempo il ritorno delle baracche e, nei pressi dell'insediamento, dei cumuli di rifiuti che Fratelli d'Italia ha già segnalato nelle settimane scorse. Da chi, da troppo tempo ormai, straparla di legalità e farnetica della grande attenzione che riserva alle periferie, i cittadini hanno tutto il diritto di veder risolvere, e in maniera definitiva, non certo estemporanea, problemi come questo. Sgomberare un insediamento abusivo e poi lasciare che, in pochi mesi, questo torni a formarsi, altro non è stato che l'ennesima presa in giro perpetrata dai grillini nei confronti di chi vive e lavora nel Municipio IV", concludono. (Com)