Vaccino: Carrefour Italia mette a disposizione punti vendita e parcheggi per somministrazioni

- Vaccini anti-Covid nei supermercati o nei parcheggi dei punti vendita. Carrefour Italia - annuncia una nota dell'azienda - manifesta il proprio supporto alla campagna vaccinale contro il Covid-19, mettendo al servizio delle autorità competenti le sue strutture e punti vendita per la somministrazione delle dosi ai propri collaboratori e alla comunità. L’azienda, che in Italia conta oltre 16 mila dipendenti e oltre 1.450 punti vendita in 18 diverse Regioni, ha avviato un percorso di confronto con le istituzioni regionali e nazionali preposte alla gestione della campagna vaccinale per trovare soluzioni utili ad accelerare la somministrazione, come l’uso dei parcheggi di alcuni grandi punti vendita per l’allestimento delle strutture sanitarie necessarie. Carrefour Italia intende inoltre avvalersi delle proprie risorse e dei propri medici del lavoro per agevolare ulteriormente la vaccinazione dei suoi collaboratori, anche in ragione della funzione essenziale che svolgono nei confronti della comunità, nel rispetto delle priorità individuate dal governo nel piano vaccinale. (segue) (Com)