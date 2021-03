Vaccino: Carrefour Italia mette a disposizione punti vendita e parcheggi per somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ci siamo impegnati per rappresentare un punto di riferimento per le comunità locali in cui operiamo, con azioni di sostegno ai cittadini, soprattutto i più fragili, e collaborando con le istituzioni locali e centrali", sottolinea in una nota Paola Accornero, general secretary di Carrefour Italia. "Oggi che la gestione della pandemia si avvicina ad un punto cruciale per la somministrazione dei vaccini, vogliamo proseguire su questa strada con azioni concrete, mettendo a disposizione delle autorità il nostro supporto logistico e operativo per assicurare il migliore esito possibile alla campagna, essenziale per la ripartenza sociale ed economica del paese. Puntiamo ad assicurare il più veloce svolgimento delle operazioni di vaccinazione dei nostri 16 mila collaboratori, che da oltre un anno si trovano in prima linea nei punti vendita, oltreché garantire la nostra collaborazione logistica per facilitare il processo di immunizzazione dei cittadini che lo vorranno", conclude Accornero. (Com)