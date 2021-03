Ama: assessore Bilancio Roma, nessuna manifestazione interesse su Centro carni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non risulta nessuna manifestazione" d'interesse "promossa in relazione al Centro carni", complesso in capo all'azienda capitolina Ama e "anzi nella memoria di giunta approvata ad agosto del 2020 abbiamo previsto il mantenimento dell'attività del Centro carni e la realizzazione di un hub di riciclo per carte e imballaggi, più un hub logistico con fondi a valere sul Recovery plan" nell'area. Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, intervenendo nel corso della commissione Urbanistica di Roma, dedicata all'area del Centro carni smentendo l'ipotesi di un interesse del colosso dell'e-commerce Amazon rispetto al complesso la cui valutazione, dopo i recenti accertamenti svolti dall'amministrazione capitolina, è passata da un valore di oltre 100 milioni di euro a un valore di circa 24 milioni di euro. (Rer)