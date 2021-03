Alitalia: Giorgetti, lavora contro interessi Paese chi non contribuisce a fare partire Ita entro estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi non contribuisce a fare partire in tempo per l’estate la newco Ita “lavora contro gli interessi del Paese”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa congiunta con il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, al termine del loro incontro rispondendo ad una domanda di “Agenzia Nova”. Secondo Giorgetti, “è possibile e doveroso” un cambio di passo nelle trattative con Bruxelles. “Lo stiamo facendo, abbiamo avuto due incontri con la commissaria europea Margrethe Vestagere e abbiamo tutta l’intenzione di compiere il passaggio e fare nascere la nuova Ita entro l’estate”, ha chiarito il ministro. “Il nostro auspico è che si esca da questa situazione di lockdown entro l’estate e che Ita possa cogliere tutte le opportunità per quanto riguarda il trasporto aereo. Chi non contribuisce a fare partire Ita in tempo utile per la stagione estiva lavora contro gli interessi di Ita, dei lavoratori e dell’Italia stessa”, ha sottolineato Giorgetti. Il ministro ha rimarcato durante la conferenza stampa che Alitalia non può essere “troppo pesante per volare”, spiegando che è necessario rispettare i “requisiti di equilibrio” economico e finanziario ed è impensabile avere una “compagnia aerea sussidiata dallo Stato”. Il progetto del governo prevede, secondo Giorgetti, un “dialogo aperto” con il Parlamento italiano e con la Commissione europea.(Pav)