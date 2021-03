Decreto Sostegno: Bordo (Pd), no a rottamazione cartelle dei furbetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla rottamazione delle cartelle no all’approccio ideologico, ma no pure alla propaganda. Sì alla giustizia sociale". Così il vicepresidente dei deputati del Pd alla Camera, Michele Bordo, in un post su Facebook. "Il mio non è un approccio ideologico, ma sarebbe un errore se il governo decidesse di rottamare le cartelle esattoriali di tutti, senza nessuna distinzione di reddito. Ai cittadini arriverebbe un messaggio di forte ingiustizia sociale. Una cosa è cancellare vecchi debiti a chi è in difficoltà, un’altra è estendere questo beneficio anche ai furbetti che possono pagare”, aggiunge.(Rin)