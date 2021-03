Roma: arrestati due rapinatori di un supermercato grazie anche a contributo di un passante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rapina appena consumata in un supermercato". Questa la segnalazione della sala operativa della questura di Roma divulgata agli equipaggi della polizia di Stato dell' XI Distretto San Paolo. I poliziotti, si sono diretti immediatamente sul posto e un passante, avendo notato uno scooter accesso con un uomo a bordo, si è reso conto di quanto stava accadendo e, quando ha visto l'autore della rapina salire a bordo dello scooter e fuggire insieme al "palo", ha fornito loro il numero della targa. Gli agenti dell' XI Distretto già da diverso tempo hanno avviato un'attività di indagine per alcune rapine avvenute nella stessa zona, attenzionando proprio i due uomini in fuga. Recatisi sotto l'abitazione di V.F., uno dei sospettati, gli investigatori lo hanno rintracciato insieme al suo complice. Sin da subito i due si sono mostrati visibilmente agitati, trasudando dalla fronte e senza che nessuno glielo avesse contestato, alla richiesta da parte degli operatori di fornire un documento d'identità C.S. ha risposto" Non ho commesso nessuna rapina". (segue) (Rer)