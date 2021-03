Roma: arrestati due rapinatori di un supermercato grazie anche a contributo di un passante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le descrizioni fornite dal passante e le note di ricerca della sala operativa hanno consentito ai poliziotti di procedere alla perquisizione personale: V.F. è stato trovato con le chiavi dello scooter ritrovato, ancora caldo, poco dopo nelle vicinanze dell'abitazione e risultato essere quello utilizzato per la fuga. A C.S. invece è stato trovato in possesso di denaro contante e un paio di guanti neri. Accompagnati negli uffici di polizia, i due, rispettivamente di 42 e 44 anni sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Arresto confermato anche grazie alla testimonianza del dipendente del supermercato che ha riferito agli agenti che verso le 15.10 era entrato nel negozio un uomo travisato da mascherina FP2 bianca che, dopo avergli intimato di consegnargli i soldi, armato di pistola, lo aveva minacciato. Spaventato, il cassiere, gli aveva consegnato 75 euro. Il malvivente poi, era fuggito con la complicità del "palo" che lo attendeva a bordo dello scooter acceso. (Rer)