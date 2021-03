Milano: centinaia ragazzi sfilano in bici in corteo per sciopero globale clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di giovani hanno sfilato in bicicletta per le vie di Milano in occasione dello sciopero globale per il clima sulle due ruote per garantire il distanziamento sociale. Alla manifestazione aderiscono i ragazzi e le ragazze dei Friday For Future, gli studenti del coordinamento dei collettivi studenteschi e i militanti del centro sociale Cantiere. "Una biciclettata ideata per muoverci in sicurezza, per gridare al mondo che abbiamo sempre più bisogno di mobilità sostenibile e che noi non ce ne staremo a guardare", hanno scritto i promotori sulle pagine social. Tra le tappe del corteo c'è stato Palazzo Lombardia dove è stato esposto lo striscione: "Aria inquinata, sanità privata: Lombardia malata" e Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, dove alcune biciclette sono state simbolicamente 'incatenate' ai cancelli d'ingresso che danno su piazza Duca d'Aosta. Oltre ai temi ambientali, i manifestanti hanno protestato anche contro la chiusura della scuola. Davanti al palazzo dell'Ats Milano Città Metropolitana è stato srotolato lo striscione: "Priorità alla scuola, la scuola si cura non si chiude". (Rem)