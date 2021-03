Napoli: gestione sportello Suap passa a Camera di commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente in Italia sono 3.926 i comuni che hanno scelto la piattaforma Suap realizzata dal Sistema Camerale tra cui ora Napoli e prima Milano, Venezia, Torino, Genova, a 10 anni dall'entrata in vigore della norma che istituisce il Suap, ha veicolato più di 3 milioni di pratiche. Semplificazione e trasparenza sono gli elementi qualificanti. La piattaforma si compone di un front-office ovvero di uno sportello totalmente telematico dedicato alle imprese ed ai professionisti che consente la compilazione guidata dei vari procedimenti amministrativi ed alla conseguente presentazione telematica. La modulistica presente sul portale è sempre aggiornata rispetto ai contenuti approvati dalla Conferenza Unificata nonché a quelli derivanti da specifiche delibere regionali per gli ambiti di competenza. "Dal 23 marzo il Suap di Napoli si trasforma in 'Impresa in un giorno' – ha spiegato l'assessore al commercio del Comune di Napoli, Rosaria Galiero -. Un intervento per semplificare la vita ai professionisti e cercare di dare il massimo soprattutto in un momento così complicato. Puntiamo alla sburocratizzazione del processo di assistenza e apertura di nuove attività. Un lavoro che parte da lontano in cui gli uffici comunali in collaborazione con la parte tecnica della Camera di Commercio hanno lavorato attivamente. Ci evolviamo e miglioriamo perché il lavoro deve essere reso il più semplice possibile. Ci adeguiamo anche ad altri comuni a questa opportunità che ci consente, come dice la parola, di creare un'impresa in un giorno ed usufruire di una modulistica omogenea per tutti i procedimenti". (Ren)