Milano: Tasca, indetta gara per tre negozi in Galleria, s'intravedono segnali di ripresa interesse

- Altri tre spazi all'asta in Galleria Vittorio Emanuele II. Si tratta dei negozi di piazza Duomo 21 (ex vetrina a insegna Ruggieri) e di due altre vetrine nel corso centrale del "Salotto" (precedentemente assegnate a Mejana e Zadi). La gara prevede la presentazione, entro il 15 maggio, delle offerte economiche e di quelle tecnico-commerciali. "Il percorso di valorizzazione della Galleria - dichiara in una nota l'assessore al Demanio, Roberto Tasca - non si ferma. Si intravedono segnali della ripresa di interesse da parte di numerosi settori economici e siamo fiduciosi di poterci allineare con le attese di ripresa per tutto il commercio cittadino. Siamo convinti che la Galleria tornerà ad essere il Salotto che siamo stati abituati a conoscere in questi ultimi anni". Per il negozio di piazza Duomo 21, di 47 metri quadrati, la base d'asta è di 136.291 euro di canone annuo. Per la vetrina in Galleria (ex Zadi) da 101 metri quadrati si parte da 292.880 euro, mentre per l'altra (ex Mejana) di 50 metri quadrati la base d'asta è di 144.990 mila euro. (segue) (Com)