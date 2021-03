Covid: Aifa, no trattamenti per prevenire trombosi prima o dopo somministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, nel corso di una conferenza sul pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca, ha chiarito che “non c’è motivo per fare trattamenti pre o post vaccinali per prevenire eventi rarissimi” come la trombosi “e ancora non correlati” alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. "Non si proceda a fare trattamenti profilattici né trattamenti successivi alla vaccinazione”, ha chiarito. (Rin)