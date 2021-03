Latina: giro di farmaci-droga per mezzo milione di euro, arrestato medico e spacciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricetta Express", così i carabinieri del Nas di Latina hanno chiamato l'indagine che questa mattina ha portato all'arresto di 2 persone residenti nella provincia pontina, su ordine del Gip del Tribunale di Cassino (Frosinone). I destinatari del provvedimento restrittivo sono un 61enne dirigente medico in servizio presso il pronto soccorso di un ospedale del Sud Pontino e un 37enne tossicodipendente. Gli investigatori inoltre hanno eseguito una misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per la durata di 12 mesi — all'indirizzo di un dipendente di una farmacia del luogo e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un importo complessivo di oltre 470 mila euro, corrispondente alle somme indebitamente rimborsate dall'Asl di Latina, a carico dei citati 3 soggetti e di un'altra indagata, 62enne del luogo, paziente affetta da patologia oncologica. I reati contestati a vario titolo dalla procura di Cassino che ha coordinato le indagini, sono: corruzione e peculato; concorso in falso in certificazioni mediche; truffa ai danni del sistema sanitario nazionale; detenzione illecita e spaccio di farmaci ad azione stupefacente. (segue) (Rer)