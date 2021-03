Covid: Mulè, il rifiuto dei medici a vaccinare è alto tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, afferma: "Se un medico si rifiutasse di vaccinare, per me sarebbe da accusare di alto tradimento: sarebbe inaccettabile, praticamente un'omissione di soccorso". Quanto ad AstraZeneca, l'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "La posizione è chiara, il dato delle trombosi è statisticamente irrilevante come sottolineato dall'Ema, anche se rimane inaccettabile dal punto di vista umano. Si prosegua dunque a pieno regime con il piano vaccini predisposto dal commissario straordinario Figliuolo e condiviso con tutte le istituzioni: rimane più di prima - conclude Mulè - l'impegno preso con il Paese di vaccinare tra il 70 e l'80 per cento dei cittadini entro la fine dell'estate". (Com)