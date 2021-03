Ama: assessore Urbanistica Roma, Centro carni non è stato svalutato, considerato reale valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione del Centro carni, complesso in capo Ama, passata da oltre 100 milioni di euro a circa 24 milioni negli ultimi bilanci stilati dall'azienda capitolina "non è una svalutazione. Quello è un compendio che ha una destinazione d'uso e una superficie, in base a quello viene valutato". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori, intervenendo nel corso della commissione capitolina dedicata alla valutazione dell'area del Centro carni che, dopo i recenti accertamenti svolti dall'amministrazione capitolina, è passata da un valore di oltre 100 milioni di euro a un valore di circa 24 milioni di euro. "Gli atti depositati" sul Centro carni "sono fermi al 2010 e dal 2010 tante amministrazioni si sono succedute senza affrontare il problema - ha aggiunto -. Negli anni successivi" al 2010 "non esiste alcuna procedura né diniego a progetti, ci sono solo concept rimasti nella mente del fondo di sviluppo e per la prima volta viene affrontato il problema". (Rer)