Vaccini: in Fiera Milano ripartono somministrazioni AstraZeneca, 2.500 al giorno per recuperare stop (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro vaccinale del Padiglione del Policlinico in Fiera è operativo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, per vaccinare con la formulazione AstraZeneca insegnanti e personale scolastico di supporto, insieme alle forze dell'ordine e alle categorie professionali con priorità (es. farmacisti, odontoiatri, volontari del trasporto sanitario, ecc.). Ad oggi e in poco più di un mese, al Padiglione in Fiera sono state somministrate circa 29mila dosi di vaccino. In questo centro vaccinale inoltre si recupereranno entro una decina di giorni tutte le prenotazioni rinviate a causa della sospensione cautelativa dell'Ema. Al centro vaccinale interno all'ospedale, invece, dall'inizio del 2021 sono state somministrate oltre 13.500 dosi di vaccino Pfizer/BioNtech, a dipendenti, fornitori esterni, collaboratori e personale di servizio che lavora quotidianamente in Policlinico. Sono già iniziate questa settimana le somministrazioni con vaccini a mRNA ai pazienti dializzati, mentre da lunedì 22 marzo sarà attivato anche un percorso per vaccinare altri 7mila pazienti estremamente vulnerabili più i loro caregiver, a un ritmo che può raggiungere le cinquecento persone al giorno. Le somministrazioni, come sempre, saranno modulate in funzione delle forniture vaccinali. (Com)