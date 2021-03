Algeria: polemiche dopo le nuove restrizioni alle indagini sulla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ polemica in Algeria per la nuova decisione che obbligherebbe la magistratura a chiedere l’autorizzazione del ministero della Giustizia prima di indagare sui casi di corruzione che coinvolgono funzionari pubblici. Nelle ultime 24 ore, infatti, la stampa algerina hanno pubblicato il contenuto di una missiva inviata lunedì scorso, 15 marzo, dal ministro della Giustizia alla procura algerina, contenente le sue nuove linee guida sulle indagini sulla corruzione finanziaria. La lettera specifica che i pubblici ministeri non devono ordinare l'apertura di un'indagine preliminare o giudiziaria, prima di aver presentato un "rapporto dettagliato" al ministero della Giustizia. Secondo le nuove istruzioni, per aprire un'indagine giudiziaria nei confronti di un pubblico ufficiale, che sia in carica o meno, i magistrati sono tenuti informare il ministero della Giustizia dei presunti reati contestati. Le nuove linee guida hanno suscitato le proteste di attivisti e difensori dei diritti umani in Algeria, perché sono viste come "un segno di incoraggiamento alla corruzione". No comment, per ora, dal ministero della Giustizia algerino. (segue) (Ala)