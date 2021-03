Algeria: polemiche dopo le nuove restrizioni alle indagini sulla corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato attivista per i diritti umani Mustafa Bouchachi ha scritto su Facebook che le nuove istruzioni “incoraggiano la corruzione, la selettività nei procedimenti giudiziari e sono un palese attacco all'indipendenza della magistratura". Per Bouchachi, “con queste nuove modifiche, i pubblici ministeri non potranno più aprire un'indagine", indicando che "da ora in poi sarà il ministro della Giustizia a decidere chi andrà in prigione e chi ne uscirà". Egli ha poi aggiunto. Da parte sua, l'attivista per i diritti umani e avvocato Abdelghani Badi ha affermato che "il ministro della Giustizia cerca di proteggere alcune persone in modo selettivo". Le istruzioni arrivano in un momento in cui le autorità algerine continuano a perseguire ex funzionari e ministri coinvolti in casi di corruzione, tra cui gli ex primi ministri Abdelmalek Sellal e Ahmed Ouyahia, e un gruppo di ministri e uomini d'affari, che rappresentava la potente cerchia dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Lo scorso settembre, il parlamento algerino ha approvato all'unanimità un progetto di legge che modifica la Costituzione, inclusi alcuni passaggi relativi all'immunità dei deputati. Gli emendamenti costituzionali affermano che l'immunità deve essere limitata "esclusivamente all'esercizio delle funzioni di rappresentanza specificate nella Costituzione", introducendo anche il limite di due mandati. La proposta ha altresì revocato l'immunità dei parlamentari coinvolti in casi di corruzione, aggirando il voto in aula come invece avveniva in passato. La legge è entrata in vigore dopo che il 66,8 per cento degli elettori algerini ha votato “sì” al Referendum popolare dello scorso novembre. (Ala)