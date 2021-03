Turchia: Picierno (Pd), "istituzioni europee pretendano subito da Erdogan rilascio arrestati di questa mattina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan prosegue con la sua azione repressiva e liberticida, che sta annientando i più elementari diritti umani. Decine di membri e attivisti del partito filo-curdo Hdp sono stati arrestati o sono ricercati dalla polizia di Ankara e Istanbul da questa mattina. Un atto inaccettabile, che tutte le istituzioni europee e la comunità internazionale devono immediatamente condannare con forza. Non sono possibili vie di mezzo, Erdogan è un pericoloso criminale. E' quanto afferma in una nota Pina Picierno, europarlamentare del Partito Democratico. "Dopo aver decimato negli scorsi anni tutta la sua classe dirigente, a partire dalla carcerazione del suo leader Demirtas, è chiaro l'intento di annullare definitivamente la rappresentanza politica della minoranza curda nel paese. Il delirante e criminale disegno di Erdogan evidentemente non prevede nessuna forma di pluralismo, sia esso politico, etnico o religioso. Non è più tempo di cedere ai ricatti. Oggi è prevista una videoconferenza proprio con Erdogan, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il numero uno del Consiglio europeo, Charles Michel per discutere e aggiornare le relazioni tra Ue e Turchia. Bisogna pretendere da Erdogan, senza se e senza ma, che vengano rilasciati immediatamente tutti gli arrestati", conclude. (Rin)