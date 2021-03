Mafie: Regione Lazio-Asilo Savoia, aderiamo a campagna "sport non dimentica vittime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà una domenica uguale alle altre per il Montespaccato Calcio, club confiscato e attualmente amministrato dal Tribunale di Roma. Non perché la gara con la Pianese sia più importante delle altre giocate finora, ma piuttosto per la concomitanza della competizione con la celebrazione della XXVI Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. La società capitolina, fondata nel 1968 e dal 2018 restituita alla legalità a seguito del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Roma per una serie di reati aggravati dal metodo mafioso, aderisce insieme alla Regione, alla campagna di sensibilizzazione "Lo Sport non vi dimentica" promossa congiuntamente dal Coni e da "Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie", fondata e presieduta da Don Luigi Ciotti. (segue) (Com)