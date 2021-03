Mafie: Regione Lazio-Asilo Savoia, aderiamo a campagna "sport non dimentica vittime" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi – ha dichiarato il presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – questo non è e non può essere un giorno come tutti gli altri. Dal 2017, grazie all'accordo con la Regione Lazio, abbiamo avviato un percorso di impegno concreto e fattivo nel recupero e nella restituzione alla collettività, sotto forma di "beni comuni" destinati a promuovere servizi sociali, educativi e aggregativi al servizio dei quartieri, di numerose strutture sequestrate e confiscate alla criminalità, tra cui rientra appunto anche l'impianto della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato, non a caso intitolato nel 2018 alla memoria di Don Pino Puglisi". "Tutti i ragazzi della squadra – aggiunge il capitano del Montespaccato Bruno Sismondi – sono ben consapevoli del valore educativo e culturale che ha la nostra esperienza e soprattutto dell'effetto positivo che può innescare – così come avvenuto a Montespaccato ma anche ad Ostia con la "Palestra della Legalità" – nelle giovani generazioni e nel tessuto sociale di territori spesso fortemente deprivati e proprio per questo maggiormente aggredibili da parte di clan criminali". (segue) (Com)