Mafie: Regione Lazio-Asilo Savoia, aderiamo a campagna "sport non dimentica vittime" (3)

- "Il ricordo va a tutti coloro che hanno perso la vita per mano delle mafie - dichiara il presidente dell'osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi -. Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie. Abbracciare i loro familiari che hanno trovato la forza di trasformare il lutto in impegno significa ritrovare la speranza che le mafie possono essere combattute con continuità e determinazione ricostruendo una memoria condivisa che rafforzi le ragioni di un impegno quotidiano contro la criminalità organizzata. Il ricordo si lega a un impegno civile: quelle testimonianze, quegli esempi indicano un percorso di civiltà che insieme ai ragazzi del Montespaccato stiamo percorrendo con responsabilità e determinazione", conclude Cioffredi. Per ricordare a tutti l'importanza di tale impegno collettivo, la formazione del Montespaccato, impegnata nella gara di serie D contro la Pianese, entrerà in campo con uno striscione "Lo Sport non vi Dimentica" recante il motto della campagna che sarà poi collocato in via permanente nell'impianto sportivo "Don Pino Puglisi". (Com)