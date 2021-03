Roma: Fd'I, approvata in municipio IX risoluzione per chiedere a sindaca più fondi per Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Municipio IX ha approvato all'unanimità un'importante risoluzione per chiedere alla sindaca Raggi di adoperarsi per ottenere fondi sul Recovery Fund al fine di finanziare due opere strategiche per il territorio". E quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri del Municipio IX Maurizio Cuoci, Massimiliano De Juliis, Simone Sordini e Riccardo Graceffa. In particolare si tratta del prolungamento della Metropolitana D verso Spinaceto Tor de' Cenci e il prolungamento della Metro B verso la direttrice via di Vigna Murata-Cecchignola. Proprio in questo quadrante, infatti, si concentreranno nuove cubature ed è proprio su questa tratta che rivendichiamo come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia il nostro intervento decisivo. Auspichiamo che Roma venga finalmente riconosciuta come vera Capitale e riceva i fondi adeguati anche per le periferie".(Rer)