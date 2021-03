Aerospazio: Mise, firmato accordo Avio-ArianeSpace, valore contratto 200-400 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro francese dell’Economia e delle Finanze Bruno Le Maire, sono stati firmati oggi al Mise, due contratti relativi alla fornitura di lanciatori spaziali e motori da parte di Avio Spa a controparti francesi. Lo riferisce una nota del dicastero. Il primo contratto riguarda la fornitura da parte di Avio ad Arianespace di 10 lanciatori Vega C nel periodo 2023-2024, con un’opzione per altri 4 lanciatori. I vettori Vega C saranno utilizzati per lanci istituzionali del programma della Commissione Ue "Copernicus" e per altre esigenze dell’Agenzia spaziale europea e l’Agenzia spaziale italiana. Nella stessa occasione, Ariangroup e Europropulsion (joint venture paritaria tra Avio ed Arianegroup) hanno firmato un contratto di produzione per la fornitura, da parte di Avio di 34 motori P120 per i vettori Ariane 6 nel prossimo biennio (valore del contratto che oscilla tra 200 e 400 milioni). (segue) (Com)