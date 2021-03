© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dei due contrati rafforza ulteriormente l’eccellente collaborazione tra Francia ed Italia nel settore dei lanciatori che consente all’Europa un accesso autonomo allo spazio. Essi rafforzano altresì la cooperazione bilaterale nella ricerca più avanzata con importanti ricadute sul fronte occupazionale, sia in Italia che in Francia. Hanno firmato: Giulio Ranzo - Ad Avio e Stephane Israel - Ad ArianeSpace. (Com)