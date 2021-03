Covid: Fisascat-Cisl Roma-Rieti, vaccinare tutti i lavoratori degli appalti ospedalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso febbraio abbiamo inoltrato una richiesta di chiarimento alla ASL di Rieti, e all'azienda che gestisce l'appalto di pulizie e sanificazione, riguardante il percorso di vaccinazione anti Coronavirus per gli addetti al comparto dei presìdi ospedalieri e dei distretti di Rieti e Provincia, senza ricevere, a tutt'oggi, alcuna risposta. Anche alla luce dell'apertura di un reparto Covid presso l'ospedale di Rieti, riteniamo imprescindibile che si proceda alla vaccinazione di tutte le figure professionali operanti nelle strutture: attendiamo risposte urgenti e certe, non è accettabile che alcuni lavoratori restino scoperti". E' quanto si legge in una nota di Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti. "In un momento così delicato, è necessario che si proceda a un'attentissima verifica degli addetti ancora non raggiunti dal piano vaccinale in ambito ospedaliero: parliamo di tutto il mondo degli appalti, dalla sanificazione e pulizia alla vigilanza, passando per la ristorazione - continua la nota -. Allo stesso tempo, data la recrudescenza del contagio, è importante provvedere alla consegna dei Dispositivi di protezione individuale: parliamo di mascherine ffp2, visiere e tute monouso. In questo momento come non mai, l'attenzione deve essere altissima sulle misure previste per la salute e sicurezza di tutti. Restiamo in attesa di risposte urgenti". (Com)