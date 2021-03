Ambiente: sindacati Roma e Lazio, aderiamo a mobilitazione globale per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderiamo e sosteniamo la mobilitazione globale per il clima. Oggi saremo in piazza del Popolo, alle 15, per chiedere fatti concreti". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Cisl del Lazio, la Uil del Lazio. "Niente più vuote promesse è lo slogan della mobilitazione - continua la nota - che racchiude in poche parole molte verità: l'attenzione pubblica deve orientarsi sulla crisi ambientale e sui mutamenti climatici e i governanti di tutta Europa e del mondo devono passare dalle parole ai fatti. Non c'è più tempo".(Com)