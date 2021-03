Tanzania: neo presidente Hassan invita a "seppellire le differenze" per preservare la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha parlato del "carico pesante" sulle sue spalle mentre assume la carica di prima presidente donna nella storia del Paese. Nel suo discorso inaugurale pronunciato subito dopo aver giurato nel palazzo della presidenza di Dar es Salaam, Hassan ha invitato i tanzaniani a "seppellire le differenze" e ha ripetutamente assicurato che preserverà la stabilità pur in un momento difficile come quello che il Paese sta vivendo dopo la morte del presidente John Magufuli, scomparso mercoledì scorso all'età di 61 anni in seguito a complicazioni cardiache. Secondo Hassan, questo "non è il momento di puntare il dito contro qualcuno" ma di preservare "l'unità nazionale" durante il periodo del lutto. La nuova presidente ha quindi assicurato di essere stata sufficientemente preparata per il ruolo dal suo predecessore, di cui è stata la vice per cinque anni. (segue) (Res)