Tanzania: neo presidente Hassan invita a "seppellire le differenze" per preservare la stabilità (2)

- Samia Suluhu Hassan ha prestato giuramento questa mattina davanti al presidente della Corte suprema, Ibrahim Juma, diventando così il sesto presidente della Tanzania, la prima donna in assoluto dall'indipendenza del Paese. In base alla Costituzione, Hassan dovrebbe rimanere in carica per il restante mandato di cinque anni che Magufuli aveva appena iniziato dopo la sua rielezione per un secondo mandato ottenuta nell'ottobre scorso. Dopo aver prestato giuramento, Hassan sarà chiamata a consultarsi con il suo partito Chama Cha Mapinduzi (Ccm) per nominare un vicepresidente: in base alla Costituzione, poiché la stessa Hassan proviene dall'arcipelago semi-autonomo di Zanzibar, il suo vice dovrà provenire dalla terraferma. Se Hassan dovesse rimanere come presidente per tre anni o più, la legge stabilisce che le sarà consentito di candidarsi alla presidenza solo una volta. (segue) (Res)