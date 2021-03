Lavoro: Cecchetti (Lega), bene Lombardia che riconosce altre 117 botteghe e imprese storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche quest'anno la Regione Lombardia, grazie al lavoro dell'assessore Guido Guidesi, ha portato avanti una tradizione legata al 'saper fare', ai mestieri del nostro territorio e della nostra identità, riconoscendo altre 117 realtà commerciali e produttive storiche della nostra realtà regionale ovvero 65 negozi storici, 28 locali storici e 24 botteghe artigiane storiche. Si tratta di attività avviate da almeno 40 anni, anche se molte hanno già superato i 60, 70 e persino 80 anni di attività. Queste ulteriori 117 attività storiche si vanno ad aggiungere all'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, che adesso comprende in totale 2.234 imprese e botteghe, che ogni giorno tengono vivo un pezzo di storia e tradizione lombarda”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)