Myanmar: presidente Indonesia Widodo chiede convocazione di un summit dell'Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri otto manifestanti anti-golpisti in Myanmar hanno perso la vita ieri a Aungban, nel centro del Paese, dove le forze di sicurezza hanno prima fatto ricorso a gas lacrimogeni per disperdere la folla e poi aperto il fuoco sugli oppositori. Lo riferiscono i media locali. Secondo gli attivisti dell’Associazione di assistenza per i prigionieri politici sale così a 232 il conto delle vittime dall’inizio della crisi, aperto lo scorso primo febbraio da un colpo di Stato militare che ha esautorato il parlamento eletto nel novembre del 2020 e dominato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kuy, arrestata assieme al presidente Win Myint nelle prime ore del golpe. Scontri sono avvenuti nelle ultime ore anche a Yangon, principale città del Paese, dove la polizia è intervenuta per costringere i manifestanti a rimuovere le barricate erette durante le proteste. Disordini anche a Mandalay, Myingyan, Katha e Myawaddy. (Fim)