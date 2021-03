Polonia: Covid, quasi 26 mila nuovi contagi e 419 morti nella giornata di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia ieri ci sono stati 25.998 nuovi contagi da coronavirus e 419 decessi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap" sulla base dei dati del ministero della Sanità. Il totale dei casi confermati da inizio pandemia raggiunge quota 2.010.244, mentre i morti sono stati 48.807. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, la cifra totale è 22.567, di cui 2.245 in terapia intensiva. La distribuzione geografica dei nuovi contagi mostra che i voivodati più colpiti sono quelli di Masovia (4.219), Slesia (3.728) e Grande Polonia (2.643). (Vap)